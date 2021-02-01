

Ника Мелия: Нашим главным девизом являются слова Ильи: «Движение и только движение»

01.02.2021 11:52





Когда у тебя лучшая команда, никогда не следует пугаться продвижения и новшеств, никогда не следует думать, что какой-либо отдельно взятый вызов может тебя победить, а ты не сможешь его одолеть, - об этом заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия на презентации новой команды.



По словам Ники Мелия, их цель - лучшее будущее Грузии.



«Движение и только движение дает силу и жизнь стране. В сегодняшней тяжелейшей ситуации нашим главным девизом являются именно слова Ильи [Чавчавадзе]: «Движение и только движение», потому что у всех острых кризисов, вызовов и стагнации единственный выход – этот единственный выход - движение. Когда у тебя лучшая команда, никогда не следует бояться продвижения и новшеств, никогда не следует думать, что какой-либо отдельно взятый вызов может тебя победить, а ты не сможешь его одолеть. Особенно, когда твоя мотивация самая верная, а цель историческая - лучшее будущее Грузии», - заявил Мелия.



Он отметил, что в Грузии необходимо особенно усилить 3 основных направления: экономика, социальное направление и здравоохранение.



«Все это мы должны начать здесь и сейчас. Время действительно уже не терпит. Мы все вместе в нашей стране оказались перед очень серьезным вызовом в направлении здравоохранения. Очень досадно, что большей частью все это обусловлено неэффективными, немотивированными и, зачастую, ориентированными на себя чиновниками. То, что должна была сделать власть, что не смогла и не сделала, сделала полная энтузиазма и высокой мотивации молодежь с очень правильным и эффективным менеджментом, лидер которой присоединяется к нашей новой и обновленной команде. Уверен, что под руководством Софо Джапаридзе, которая встанет во главе направления здравоохранения, у нашей страны раз и навсегда будет очень эффективная система здравоохранения, которая будет ориентирована только лишь на людей и их здоровье», - заявил Мелия.



Для справки, партия «Единое национальное движение» представила новых членов команды. К партии присоединились: Георгий Чаладзе, Нона Мамулашвили, Ника Оболадзе, Георгий Таргамадзе, Резо Чомахидзе, Софо Джапаридзе, Манучар Ахалая, Барбара Джимели, Анна Гоголадзе, Звиад Квливидзе, Бачо Долидзе, Георгий Хведелиани.



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