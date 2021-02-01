

Какие ограничения снимаются в Грузии с сегодняшнего дня?

01.02.2021 12:06





По решению Межведомственного координационного совета, с сегодняшнего дня снимается ряд ограничений, введенных против распространения коронавируса. Межведомственный координационный совет несколько лет назад утвердил план поэтапного снятия ограничений, действующих в стране.



Как отмечают в Межведомственном координационном совете, принятые решения основаны на анализе эпидемиологической ситуации и включают осторожные шаг, чтобы после стабилизации, достигнутой в результате ограничений, уровень инфицирования в стране значительно не увеличился.



В частности, с учетом эпидемиологической ситуации постепенно будут сниматься ограничения:



С 1 февраля:



1. В Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави будет восстановлена работа



• Муниципального транспорта,

• Школ,

• Магазинов и торговых центров;



2. В Тбилиси, Кутаиси и Рустави



• С 1 февраля возобновят работу магазины и торговые центры;

• Возобновление работы школ и городского транспорта планируется 1 марта исходя из эпидемиологической ситуации;



3. Открытые и закрытые рынки откроются во всех городах с 15 февраля.

4. Учитывая, что средний семидневный уровень положительности заражения в Аджарии ниже 4%, с 1 апреля в Аджарии будет разрешено принимать гостей на открытых площадках в точках питания. Запрет на свадьбы, различные социальные мероприятия и вечеринки остается в силе.

5. В других регионах рестораны и точки питания, в том числе отели, продолжат работать в нынешнем режиме — с сервисом выноса-доставки.

6. На 1 марта планируется возобновление работы детских садов, а также возвращение учащихся в аудитории в профессиональных и высших учебных заведениях.



• До 1 марта действует ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00 по всей стране.

• Чтобы компенсировать возросшую мобильность, муниципальный транспорт не будет доступен по выходным в течение февраля, а рестораны, точки питания и магазины будут работать только с сервисом выноса-доставки; Аграрные рынки, магазины продуктов питания и кормов для животных, аптеки продолжат работу в обычном режиме с соблюдением соответствующих правил

• Все остальные ограничения остаются в силе, в том числе на горнолыжных курортах.

• На этом этапе работа междугороднего транспорта будет ограничена.

• Необходимо управлять масками, потоками клиентов, очередями и дистанции, что будет строго контролироваться.

• Параллельно с ослаблением ограничений, чтобы ограничить распространение вируса, бизнес будет обязан заботиться о тестировании персонала.

• В результате консультаций с бизнесом и экспертами были установлены протоколы обязательного тестирования для каждого вида экономической деятельности, исходя из эпидемиологических рисков — минимальное количество персонала и частота тестирования.

• Все типы торговых объектов с числом сотрудников более 30, включая рынки, должны будут проводить тестирование не менее 20% сотрудников один раз в две недели.

• Объекты питания обязательно будут проверять 50% сотрудников раз в две недели.

• Систематическое тестирование учителей будет проводиться раз в две недели.



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