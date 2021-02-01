

Партия «Гирчи» призывает «Грузинскую мечту» не лишать оппозиционеров депутатских полномочий

01.02.2021 13:06





Партия «Гирчи» призывает «Грузинскую мечту» не лишать оппозиционеров депутатских полномочий

Вахтанг Мегрелишвили и Яго Хвичиа, возглавляющие партию «Гирчи» заявили, что если завтра парламент примет решение отстранить членов оппозиции, действующие депутаты «Гирчи» немедленно внесут заявление о прекращении депутатских полномочий. Они также призвали «Грузинскую мечту» не поддерживать отставку членов оппозиции.



По их словам время переговорный процесс осуществляется при посредничестве послов, и ни одна из сторон публично не выразила желания прекратить переговоры и не несет ответственности за срыв. А «Грузинская мечта» как правящая партия ответственна за проведение противоречивых выборов и должна отвечать за смягчение политического кризиса.



«На наш взгляд, прекращение полномочий коллег сделает переговорный процесс бессмысленным, углубит кризис и, возможно, сделает его необратимым. В связи с вышеизложенным просим коллег из «Грузинской мечты» проявить готовность к сотрудничеству. Не поддерживайте исключение ваших коллег из парламента. Отложите это решение и оставьте время для обсуждения, чтобы члены парламента и их избиратели могли понять важность соглашения и риски разногласий, а также принять эти риски до заключительного раунда переговоров.



Если, несмотря на нашу искреннюю просьбу, «Грузинская мечта» прекратит полномочия своих коллег, мы воспримем это как сознательное решение «Грузинской мечты» о прекращении переговоров с оппозицией, и нынешние депутаты от «Гирчи» немедленно подадут в отставку», — заявили в партии.



Завтра в парламенте состоится голосование по вопросу о прекращении полномочий 51 депутата, избранного от оппозиционных партий.



55 членов оппозиционных партий, преодолевших барьер на парламентских выборах 31 октября, написали заявления об отказе от мест в парламенте. Трое членов «Гирчи»: Яго Хвичиа, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Раквиашвили, а также члены партии «Граждане» не писали заявления об отзыве своих мандатов.



Четыре депутата от «Альянса патриотов» были заменены четырьмя членами избирательного списка партии. 29 января стало известно, что в парламент также войдут члены партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани.



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