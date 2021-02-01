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Грузия упростила правила въезда для граждан 36 стран
01.02.2021 13:13
С 1 февраля Грузия упростила правила въезда для иностранных граждан. Соответствующее распоряжение правительства уже вступило в силу.
При наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов, в страну как прямыми, так и транзитными рейсами могут попасть граждане и резиденты 36 государств. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.
В списке:
страны ЕС
Израиль
Швейцария
Норвегия
США
Великобритания
Саудовская Аравия
Катар
ОАЭ
Бахрейн
При этом вновь действует 12-дневный карантин для граждан Грузии и иностранцев, которые посещали Великобританию в течение 14 дней до въезда в Грузию. Причина – распространение нового штамма коронавируса.
Как сообщалось ранее, с 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.
Изменились и правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они перейдут в самоизоляцию на восемь дней. При наличии негативного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции.
С 1 февраля в Грузии сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже заявили о возобновлении рейсов в Грузию.
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