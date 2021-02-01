

Школьников повели мыть туалеты в здании мэрии Чхороцку

01.02.2021 13:42





Учеников седьмого класса второй школы города Чхороцку (Самегрело-Верхняя Сванетия) заставили мыть туалеты в мэрии. МВД Грузии возбудило дело по 150-й статье УК — принуждение.



Кто повел детей в мэрию? Что говорят дирекция и Образовательный центр о произошедшем?



Что случилось?

25 января учеников седьмого класса второй школы Чхороцку повели в мэрию муниципалитета. Там дети убирали комнаты и мыли туалеты.



«Не могу я это делать», — слышен голос одного из учеников в видеокадрах, которые были опубликованы в Facebook.



На видео видно, как школьники драят кафельный пол туалета городской мэрии.



На другом видео видно как дети моют окна.



Следствие по статье «принуждение»

Netgazeti поинтересовалось, как дети оказались в здании мэрии. Мы пытались связаться с директором школы Ноной Тодуадзе, но она не ответила на звонки.



Глава образовательного центра и мэр города сказали, что МВД начало следствие.



«Случившееся фактически является преступлением перед детьми и нарушением ограничений, введенных из-за пандемии. Соответственно, вопрос изучает полиция», — отметила глава Образовательного центра Лиа Джалагония.



В МВД Грузии подтвердили, что дело возбуждено по 150-й статье УК. Она подразумевает физическое или психологическое принуждение человека совершить действие, от совершения которого он вправе отказаться. Оно наказуемо исправительными работами сроком до двух лет или заключением сроком до восемнадцати месяцев.



Кто повел детей в мэрию города?

Учительница грузинского языка седьмого класса Наира Циминтия отмечает, что она не причастна к случившемуся и рассказывает, что детей повели в мэрию в свободное от учебы время — «было разрешение родителей, поэтому директор сказала, мол, не мое дело».



Педагог также утверждает, что дети не мыли туалеты и на видео они у входа в уборную, а не внутри.



Netgazeti удалось выяснить, что детей в мэрию повела гражданка Э. Д., которая не является сотрудником школы или управления муниципалитета. До 31 декабря 2020 года она работала в Службе уборки мэрии.



Глава Образовательного центра Лиа Джалагония рассказала, что встретилась с детьми и провела с ними беседу.



«Часть детей сказала — мы поиграли, повеселились, проблем нет. Факты другие, на видео видно иное, но когда над детьми совершается насилие, они часто дают подобный ответ. Ребенок мог воспринять это как обычный факт, не это не так — если, конечно, это подтвердится», — сказала Джалагония.



Она также отметила, что Центр не был информирован о случившимся:



«Центр узнал об этом факте позднее. Это случилось в обход Центра, хочу отчетливо это зафиксировать».



Она рассказывает, что как только получила информацию — из собственных источников, поскольку формального сообщения о случившемся не поступало, ввела в курс дела полицию и Министерство образования.



Как детей впустили в мэрию?

«Если бы мы в мэрии знали, разве вошли бы сюда эти дети?» — сказал Netgazeti мэр Дато Гогуа. На вопрос, как в таком случае вышеупомянутому лицу удалось провести детей в здание, градоначальник ответил, что «это была самодеятельность этой женщины, она воспользовалась доверием сотрудников охраны».



Гогуа говорит, что как только поступило сообщение о случившемся, «мэрия сразу отреагировала и выпустила детей из здания».



Он также отмечает, что гражданка Э.Д. с 31 декабря 2020 года не является сотрудником какого-либо ведомства.



Директор школы, в которой учились дети, не отвечает на звонки Netgazeti уже второй день.



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