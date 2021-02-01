

Иванишвили переоформил собственные вертолеты на своих сотрудников - СМИ

01.02.2021 14:39





Бидзина Иванишвили начал переоформлять свои вертолеты на разных людей. Об этом информацию распространяет «Главный канал» («Мтавари архи»). Согласно информации, 14 вертолетов, находящихся в собственности Иванишвили, оформлены на формальных владельцев. Рядовые сотрудники, которые работают на различных позициях в компании олигарха, сегодня являются собственниками воздушного флота. Из документов выясняется, что компания Бидзины Иванишвили с его летательными аппаратами передана персоналу его собственной компании.



Осуществление плана, олигарх начал задолго до ухода из политики. В 2018 году принадлежащая Иванишвили «Карту Групп» объявляет, что продает все вертолеты, вскоре, желание купить их символически выразила компания холдинга «Аэро ротор», принадлежащая Иванишвили. Компанией руководит Алеко Ткемаладзе, доверенное лицо Иванишвили, который одновременно управляет и «Карту» и «Авиасервисом». Компания-продавец «Карту Групп» покупателю, холдингу «Аэро Ротор» сама же предоставляет в качестве займа сумму в размере 5 миллионов долларов. На 15 лет за счет предоставления залога.



Алеко Ткемаладзе является доверенным лицом Бидзины Иванишвили, который сегодня полностью управляет двумя авиакомпаниями, принадлежащими Иванишвили. Ценное имущество олигарха, находится в собственности как у Ткемаладзе и других сотрудников, так и у Александра Картхия. Он, после директора компании, владеет большей частью - 18% компании.



Несмотря на то, что сегодня официально ни один вертолет не принадлежит Бидзине Иванишвили, его личные пилоты продолжают работать. В подтверждении этому, его пилот в социальной сети распространяет фотографии. Что порождает сомнения, что перепрятанные вертолеты по-прежнему обслуживают Бидзину Иванишвили, и более того, если он пожелает, он вновь вернет принадлежащий ему авиационный парк.



Помимо дорогостоящих аппаратов, Иванишвили также нравятся и российские вертолеты Ми-8, которые выполняют не только пассажирские, но и бизнес функции. Арендованный в Афганистане аэрофлот приносит Бидзине Иванишвили дополнительный доход. Оппоненты властей высказывают версию, что возможно, действия олигарха связаны с опасениями санкций со стороны международных партнеров.





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