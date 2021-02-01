

Политика администрации Байдена в отношении Восточной Европы - новая надежда для Грузии?

01.02.2021 14:59





«Политика администрации Байдена в Восточной Европе: новая надежда для Грузии?», — под таким заголовком опубликована статья на веб-сайте Института Ближнего Востока, автором которой является старший исследователь института Юлия Сабина Жожа.



«На прошлой неделе западное будущее Грузии было в центре внимания внешней политики США. В рамках слушания по утверждению на должность, госсекретарь США Энтони Блинкен повторил, что Грузия должна присоединиться к Североатлантическому альянсу, как только она будет соответствовать его критериям. Заявление Блинкена своевременное. Грузия находится под растущим политическим давлением со стороны России и присутствием вооруженных сил на её территории, которое недавно обострилось из-за второй войны в Нагорном Карабахе. В то же время, после десятилетней тупиковой ситуации, Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд добились значительных успехов в рассмотрении дел Грузии против России. Поднимая западный курс Грузии на международную повестку дня, страны Восточной Европы будут следить за ситуацией и увидят, как внешняя политика администрации Байдена сможет изменить региональную безопасность», — говорится в статье.



В публикации отмечается, что после вторжения в Грузию в 2008 году, страна смогла преодолеть экономические последствия конфликта с помощью западных партнеров и развить единственную стабильную демократию на Южном Кавказе. Автор статьи отмечает, что «Грузия соответствует всем техническим требованиям для вступления в Альянс».



В статье отмечается, что за последнее десятилетие Россия вела гибридную войну не только в Грузии, но и на всем восточном фланге — от Балтийского до Черного морей, на Южном Кавказе и в восточном Средиземноморье.





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