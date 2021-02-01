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Мэрия Тбилиси призвала населения воздержаться от передвижения на автомобилях


01.02.2021   15:25


Глава службы транспорта мэрии Тбилиси: воздержитесь от передвижения на автомобилях
Глава Службы транспорта мэрии Тбилиси Виктор Цилосани призывает граждан воздержаться от передвижения на автомобилях.

«Сегодня сняты некоторые ограничения, соответственно возрастет мобильность. Поскольку общественный транспорт не работает, ожидаются пробки. Поэтому прошу, максимально воздержитесь от передвижения на автомобилях», — написал чиновник на своей странице в Facebook.

С первого февраля в Тбилиси и в Грузии открылись магазины и торговые центры, однако по-прежнему не работает общественный транспорт. Единственным способом передвижения в столице является частный автомобиль или такси.

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