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Премьер Грузии прокомментировал привлечение школьников к чистке туалетов мэрии
01.02.2021 16:54
Премьер-министр Грузии Гиорги Гахария прокомментировал привлечение школьников к чистке туалетов мэрии Чхороцку. Он назвал происшествие возмутительным.
«Оценка может быть одна — крайнее возмущение. Не могу представить, как люди завтра придут и будут служить гражданам в здании, где случилось столь возмутительное событие. Уверен, следствие будет доведено до конца. Следствие и правительство отреагируют на это очень строго,» — сказал премьер журналистам.
Напомним, что в городе Чхороцку на западе Грузии (Край Самегрело-Верхняя Сванетия) учеников седьмого класса второй школы повели в мэрию города и поручили уборку здания, в том вымыть туалеты. МВД начало следствие по 150-й статье УК — принуждение.
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