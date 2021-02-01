

Гахария: Поспешная отмена ограничений может стать причиной закрытия всего снова

01.02.2021 16:58





Сегодня никто так не заинтересован в снятии ограничений, как правительство Грузии и лично я, — об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



По его словам, важно сохранить баланс для снятия ограничений, потому что поспешная отмена ограничений может стать причиной закрытия всего снова.



«Учитывая, что распространение вируса сегодня намного более управляемо, и мы видим, что управляем этим процессом, я могу сказать вам, что у нас есть возможность реализовать план немного быстрее. Школьный и муниципальный транспорт чрезвычайно важны. Это наш приоритет. Мы делаем все возможное, чтобы иметь возможность восстановить муниципальный транспорт и в первую очередь отвести детей в классы», — заявил Георгий Гахария.



По его словам, у правительства есть план, согласно которому страна сможет разумно и последовательно дойти до ситуации, чтобы страна смогла принимать туристов в начале весны.



«Мы не должны спешить для достижения краткосрочных быстрых результатов, мы не должны учитывать только наши конкретные интересы, хотя я очень хорошо понимаю те компании, рестораны, отели, других людей, занимающихся туризмом, но мы должны позаботиться о долгосрочных результатах и должны сделать это вместе. Каждый человек в этой стране имеет свободу выражения и защищен. Конечно, никто не может ограничивать право кого-либо выражать свое мнение. Это их право, это их ответственность, это наша ответственность, вместе с ресторанами и другими развлекательными заведениями, организациями думать о здоровье наших граждан и долгосрочном, устойчивом развитии экономики», — заявил Георгий Гахария.



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