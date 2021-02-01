

Премьер заявил о рисках политизации вопроса Давид-Гареджи для Грузии

01.02.2021 17:03





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, политизация вопроса Давид-Гареджи содержит для страны чрезвычайно высокий риск.



По его словам, каждый должен проявить ответственность и дождаться процесса расследования по делу.



«Я не раз говорил и повторю еще раз, что любая политизация вопроса Давид-Гареджи какой-либо стороной носит чрезвычайно высокий риск для нашей страны, потому что это настолько чувствительный вопрос, что мы все должны взять на себя ответственность и ждать продолжения тех следственных процессов, которые ведутся.



Таким должен быть общий национальный подход, общий государственный подход. Мы все должны воздерживаться от любых шагов, слов, которые даже теоретически могут способствовать политизации вопроса Давид-Гареджи.



Мы должны быть осторожны в отношении будущего Гареджи и наших отношений с нашими стратегическими партнерами, Азербайджаном. Мы все должны понимать, что это очень деликатный вопрос. Каждое слово имеет не только политическое, социальное или историческое значение, оно будет иметь прямое значение для процессов, имеющих практическое значение», — заявил Георгий Гахария.



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