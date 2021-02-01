

Бюро парламента утвердило расписание слушаний министров в формате «министерского часа»

01.02.2021 18:09





Бюро парламента утвердило расписание слушаний министров в формате «министерского часа». Час министра предполагает выступление отдельных членов правительства раз в год в парламенте с докладом о выполнении государственной программы.



В 2021 году в указанном формате министров заслушают согласно следующему расписанию: министр регионального развития и инфраструктуры – 16-19 февраля; министр внутренних дел – 2-5 марта; министр образования, науки, культуры и спорта – 16-19 марта; министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – 13-16 апреля; госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства – 27-29 апреля; министр обороны – 11-14 мая; министр финансов – 8-11 июня; министр иностранных дел – 7-10 сентября; министр юстиции – 21-24 сентября; министр окружающей среды и сельского хозяйства – 30 ноября-3 декабря; министр экономики и устойчивого развития – 14-17 декабря.





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