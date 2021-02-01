

Гахария: Грузия будет в списке первых 18 стран, которые получат вакцину Pfizer в ближайший период

01.02.2021 18:17





Мы очень много работали, и я хотел бы лично поблагодарить главу Всемирной организации здравоохранения, потому что за последний месяц у нас было очень тесное общение, и в результате мы можем сказать, что Грузия будет в списке первых 18 стран, которые в ближайший период получат вакцину Pfizer, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в ответ на вопрос журналиста о вакцинации.



Глава правительства отметил, что согласно Национальному плану вакцинации в первую очередь будут вакцинированы врачи.



«Я хочу сказать всем и убедить всех, что наша главная цель — сделать так, чтобы в Грузии Всемирной организацией здравоохранения была признана и авторизирована вакцина, которая не представляет опасности для наших граждан. Поэтому, с одной стороны, мы осторожны, но, как видите, мы добились того, что Грузия будет одной из первых стран, получивших вакцину Pfizer, и я повторяю, в соответствии с Национальным планом вакцинации, первыми, кому сделают прививки, будут врачи», — заявил премьер.





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