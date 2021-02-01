

Россия - всех не посадить!

01.02.2021 18:45



Сергей Михеев



31 января по всей России прошла акция протеста в поддержку Алексея Навального. В отличии от предыдущих, эти акции носили более организованный характер. Свой протестный настрой люди выразили в более 150 городах страны, что является беспрецедентным фактом истории России ХХI века.



Власть, со своей стороны, тоже подготовилась, центральные районы Москвы и Питера были перекрыты армейской техникой и живой силы в полной экипировке, включая и противогазы, как будто ожидали вторжения вражеских войск. Силовики, которых митингующие прозвали «слабовиками», против участников мирных акции применили дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры, в чем не было абсолютно никакой необходимости. Путинский режим постарался продемонстрировать свое силовое превосходство над народом - отомстить тем, кто вышел на улицу и напугать тех, кто еще не решился на выход, но сидя у экранов сочувствует им.



По всей стране было задержано более 5 тысяч человек, среди них более 100 журналистов. Людей избивали, угрожали табельным оружием, окровавленных бросали в «автозаки», задерживали. Есть сведения, что задержанные 23 и 31 января подвергаются пыткам - им не разрешают спать, не оказывают медицинскую помощь, они находятся в нечеловеческих условиях. Многие, происходящее сегодня у нас в России, сравнивают с событиями в Беларуси и назвали соответственно - «Белорусский сценарий».



Действительно, задержание, избиение, издевательство над собственным народом, арест и физическое устранение политических оппонентов, что в Беларуси, что у нас, в России, все происходит по одному сценарию, но сценарист точно не Лукашенко, а Путин. Проведя «обкатку» с помощью Лукашенко на белорусах, и «подкорректировав упущения», наш президент с большой охотой применил все эти методы борьбы уже против собственного народа – против нас, граждан России.



Что касается самой акции 31 января, один из его руководителей, координатор штабов Навального Леонид Волков, назвал его успешным. По его мнению, акция показала, что власть не способна контролировать даже самое минимальное число участников уличных выступлений и она опирается только лишь на силовиков. Организаторы акции показали гражданам России всю картинку незаконных и преступных действий власти и показали истинное лицо режима, чем вызвали большое общественное раздражение и возмущение.



Акциями добиться освобождения Навального практический невозможно, это прекрасно все понимают. Путин его ни за что не выпустит, но протестный настрой народа обязательно принесет свои плоды на ближайших выборах в Думу, где Путина постигнут большие трудности.



Люди стали понимать, что власть, которая постоянно лжет, ворует и воюет со своим народом, не может править вечно и конец его правлению обязательно наступить. Они уверены, что народ не испугать и невозможно всех посадить!



Главное достояние прошедших акции — это Молодежь! Молодежь свободная от коммунистических предрассудков, свободная от страха и зависимости. Новое поколение показала и доказало, что Русский народ не потерял и не утратил волью к борьбе за свободу и достоинство. Молодое поколение выходит с лозунгом – «ЗА СВОБОДУ!». В свою очередь, воодушевленное бесстрашием молодых старшее поколение присоединяется к ним, становясь опорой и поддержкой в этой трудной борьбе. Молодежь поверила в свою силу и ее уже никому не остановить, она обязательно преодолеет все преграды и добьётся своей цели – быть свободными и самими управлять своей страной.



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