

МИД Грузии о застрявших на иранской границе грузинских водителях

01.02.2021 20:03





"Процесс поэтапного возвращения грузинских водителей, остающихся на иранской границе, продолжается", - сообщают в МИД Грузии.



По информации ведомства, с иранской стороной ведется интенсивная работа в связи с данным вопросом.



"По информации консульского учреждения Грузии в Иране, 30 января водители еще 7 грузовиков, застрявших на иранской границе, были пропущены.



С иранской стороной продолжается интенсивная работа по вопросу грузинских водителей, застрявших на границе.



Консул Грузии в Иране Георгий Сахлтхуцишвили провел встречу с директором Департамента транзитных и международных перевозок, в ходе которой стороны обсудили возможности своевременного возвращения грузинских водителей на родину и пути скорейшего решения проблемы.



Примечательно, что представительство Грузии в Иране находится в постоянном контакте с водителями и информировано об их состоянии, а также с членами их семей. Следует отметить, что иранская сторона приступила к поэтапному пропуску машин, остановленных на границе на прошлой неделе», - говорится в заявлении.



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