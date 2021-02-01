|
|
|
Хундадзе: Вакцинация не является обязательной, но желательна и важна
01.02.2021 20:43
Председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе заявил, что вакцинация не является обязательной, но желательна и важна.
«Вакцинация от COVID-19, конечно, не является обязательной, но желательна. Для здоровья общества также важно, чтобы больше людей прошли вакцинацию. Это очень важно. В противном случае, возрастает риск для здоровья населения. В каком порядке будет проходить вакцинация? По этому вопросу целевые группы уже расписаны.
Первым будет медперсонал и все люди, работающие в клинике, затем - пожилые люди старше 75 лет, потом - пациенты с хроническими заболеваниями старше 65 лет, то есть, чем выше риск, очередность определенных групп людей будет на первом плане с точки зрения вакцинации», - заявил Дмитрий Хундадзе в эфире «Рустави 2».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна