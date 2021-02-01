

Хундадзе: Вакцинация не является обязательной, но желательна и важна

01.02.2021 20:43





Председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе заявил, что вакцинация не является обязательной, но желательна и важна.



«Вакцинация от COVID-19, конечно, не является обязательной, но желательна. Для здоровья общества также важно, чтобы больше людей прошли вакцинацию. Это очень важно. В противном случае, возрастает риск для здоровья населения. В каком порядке будет проходить вакцинация? По этому вопросу целевые группы уже расписаны.



Первым будет медперсонал и все люди, работающие в клинике, затем - пожилые люди старше 75 лет, потом - пациенты с хроническими заболеваниями старше 65 лет, то есть, чем выше риск, очередность определенных групп людей будет на первом плане с точки зрения вакцинации», - заявил Дмитрий Хундадзе в эфире «Рустави 2».



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