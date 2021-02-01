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Президент Грузии: Призываю парламент не поддаваться соблазну однопартийного правления
01.02.2021 23:13
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает парламент страны не прекращать полномочия оппозиционных депутатов.
Вместе с тем, Саломе Зурабишвили обратилась и к оппозиции, призвав ее к принятию разумного решения.
«Хочу сегодня обе стороны призвать к разумным решениям, которые будут шагом, предпринятым на благо страны, а не рассчитанным на узкие интересы. Оппозицию, чтобы она задумалась, отнеслась с уважением к избирателю и выполнила поручения, предполагаемые данным ей мандатом. Большинство, чтобы оно не поддалось соблазну однопартийного правления, не приняло поспешного решения о прекращении мандатов и дало время оппозиции для принятия верного решения. Таково требование и ожидание нашего общества», - заявила президент некоторое время назад, обращаясь к обществу.
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