

Президент Грузии: Призываю парламент не поддаваться соблазну однопартийного правления

01.02.2021 23:13





Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает парламент страны не прекращать полномочия оппозиционных депутатов.



Вместе с тем, Саломе Зурабишвили обратилась и к оппозиции, призвав ее к принятию разумного решения.



«Хочу сегодня обе стороны призвать к разумным решениям, которые будут шагом, предпринятым на благо страны, а не рассчитанным на узкие интересы. Оппозицию, чтобы она задумалась, отнеслась с уважением к избирателю и выполнила поручения, предполагаемые данным ей мандатом. Большинство, чтобы оно не поддалось соблазну однопартийного правления, не приняло поспешного решения о прекращении мандатов и дало время оппозиции для принятия верного решения. Таково требование и ожидание нашего общества», - заявила президент некоторое время назад, обращаясь к обществу.



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