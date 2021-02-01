

Карл Харцель: Призываю все стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых двере

01.02.2021 23:14





Вновь призываю все стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей, в особенности тех дверей, которые, если закроются, то останутся закрытыми навсегда, - об этом заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель в беседе с «IPN», говоря об открытии завтра весенней сессии парламента Грузии и вопросе прекращения депутатских мандатов.



По словам посла, он убежден в том, что интересам Грузии лучше всего может служить тот парламент, который будет представлять всех избирателей Грузии.



«С учетом того, что, как видно, в краткосрочной перспективе политический диалог не сможет обеспечить достижение крупномасштабного соглашения, я вновь призываю все стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей, в особенности тех дверей, которые, если закроются, то останутся закрытыми навсегда. В конечном итоге, я убежден, что интересам Грузии лучше всего может служить тот парламент, который будет представлять всех избирателей Грузии: для улаживания разногласий, все политические партии должны продолжать работать именно с учетом этой цели», - завил Харцель.



Напомним, завтра открывается весенняя сессия парламента Грузии, единственный вопрос первого пленарного заседания которой – прекращение депутатских полномочий 51 оппозиционного депутата.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





