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Карл Харцель: Призываю все стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых двере
01.02.2021 23:14
Вновь призываю все стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей, в особенности тех дверей, которые, если закроются, то останутся закрытыми навсегда, - об этом заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель в беседе с «IPN», говоря об открытии завтра весенней сессии парламента Грузии и вопросе прекращения депутатских мандатов.
По словам посла, он убежден в том, что интересам Грузии лучше всего может служить тот парламент, который будет представлять всех избирателей Грузии.
«С учетом того, что, как видно, в краткосрочной перспективе политический диалог не сможет обеспечить достижение крупномасштабного соглашения, я вновь призываю все стороны воздержаться от преждевременного закрытия любых дверей, в особенности тех дверей, которые, если закроются, то останутся закрытыми навсегда. В конечном итоге, я убежден, что интересам Грузии лучше всего может служить тот парламент, который будет представлять всех избирателей Грузии: для улаживания разногласий, все политические партии должны продолжать работать именно с учетом этой цели», - завил Харцель.
Напомним, завтра открывается весенняя сессия парламента Грузии, единственный вопрос первого пленарного заседания которой – прекращение депутатских полномочий 51 оппозиционного депутата.
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