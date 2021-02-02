|
|
|
Парламент десятого созыва откроет первую весеннюю сессию сегодня
02.02.2021 10:44
Парламент десятого созыва откроет сегодня свою первую весеннюю сессию. Согласно регламенту парламента, весенняя сессия откроется в первый вторник февраля. Законодательный орган официально возобновит свою деятельность с сегодняшнего дня.
Годовые отчеты ряда ведомств будут представлены в парламенте во время весенней сессии. В том числе отчеты представят премьер-министр, Служба государственной безопасности, Служба государственного аудита, Генеральная прокуратура, Народный защитник, Государственный инспектор.
Во время весенней сессии также заслушают президента и можно будет провести и формат интерпелляции.
Парламент закрыл свою осеннюю сессию в конце декабря прошлого года, законодательный орган проводил свою деятельность в формате внеочередных заседаний.
Согласно регламенту, весенняя сессия завершится в последнюю пятницу июня.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна