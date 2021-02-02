

Парламент десятого созыва откроет первую весеннюю сессию сегодня

02.02.2021 10:44





Парламент десятого созыва откроет сегодня свою первую весеннюю сессию. Согласно регламенту парламента, весенняя сессия откроется в первый вторник февраля. Законодательный орган официально возобновит свою деятельность с сегодняшнего дня.



Годовые отчеты ряда ведомств будут представлены в парламенте во время весенней сессии. В том числе отчеты представят премьер-министр, Служба государственной безопасности, Служба государственного аудита, Генеральная прокуратура, Народный защитник, Государственный инспектор.



Во время весенней сессии также заслушают президента и можно будет провести и формат интерпелляции.



Парламент закрыл свою осеннюю сессию в конце декабря прошлого года, законодательный орган проводил свою деятельность в формате внеочередных заседаний.



Согласно регламенту, весенняя сессия завершится в последнюю пятницу июня.



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