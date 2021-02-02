Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент десятого созыва откроет первую весеннюю сессию сегодня


02.02.2021   10:44


Парламент десятого созыва откроет сегодня свою первую весеннюю сессию. Согласно регламенту парламента, весенняя сессия откроется в первый вторник февраля. Законодательный орган официально возобновит свою деятельность с сегодняшнего дня.

Годовые отчеты ряда ведомств будут представлены в парламенте во время весенней сессии. В том числе отчеты представят премьер-министр, Служба государственной безопасности, Служба государственного аудита, Генеральная прокуратура, Народный защитник, Государственный инспектор.

Во время весенней сессии также заслушают президента и можно будет провести и формат интерпелляции.

Парламент закрыл свою осеннюю сессию в конце декабря прошлого года, законодательный орган проводил свою деятельность в формате внеочередных заседаний.

Согласно регламенту, весенняя сессия завершится в последнюю пятницу июня.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна