

Имнадзе: Комендантский час отменят в самом конце

02.02.2021 10:47

Новости-Грузия



«Наверное, это произойдет в самом конце», – так ответил на вопрос журналистов о том, когда в стране будет отменен комендантский час, заместитель главы Национального центра контроля заболеваний и общественого здоровья Паата Имнадзе.



Эпидемиолог отметил, что, по его мнению, запрет на передвижение с 9 вечера до 5 утра сохранится даже в апреле. В то же время он подчеркнул, что все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологиечская ситуация.



«Мы грузины, любим ходить в гости… Я, например, очень скучаю по встречам с друзьями, разве и вы тоже этого не хотите? Я не могу видеться с ними, уже год прошел с тех пор, как мы с друзьями не проводили время вечером», – сказал Имнадзе.



Специалист пояснил, что комендантский час сокращает возможность широкого распространения инфекции.



«Мы все живем в этом городе и знаем, что соседи ходят друг другу в гости, ходят те, кто живет в одном дворе. Это просто – если ходишь к соседям, то создается один кластер среди соседей. То есть распространение географически будет в одном небольшом ареале. А если ты вечером в 9 часов с одного конца города направляешься в другой конец к другу, родственнику, сидишь там, а после возвращаешься назад, инфекция распространится на гораздо больший географический ареал. Что тут объяснять – мы все грузины, знаем, как мы живем, знаем, как у нас принято», – сказал Имнадзе.



Он призвал жителей Грузии «еще немного потерпеть, чтобы потом, весной и летом, жить жизнью, максимально приближенной к нормальной».



С 28 ноября в Грузии установлен запрет на передвижение по улицам пешком и на автомобиле с 9 вечера до 5 утра. За три недели до этого ограничение на передвижение начиналось с 22 часов.



Между тем с 1 февраля в Грузии отменили ряд введенных ранее ограничений — заработали все магазины и торговые центры, в некоторых городах школьники возобновили обучение в классах, заработал общественный транспорт и уличные кафе. Вместе с тем в крупных городах все еще не разрешена работа муниципального транспорта, а также работа кафе и ресторанов.



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