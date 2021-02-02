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В Грузии составляют список клиник, которые начнут вакцинацию от коронавируса
02.02.2021 11:27
Министерство здравоохранения Грузии уточняет список клиник, которые на первом этапе получат вакцины от коронавируса и начнут делать прививки. Об этом сообщила замглавы ведомства Тамар Габуния.
Работа над его составлением продолжается, однако уже известно, что препараты будут распределены между 10 клиниками в трех городах. Первоначально прививки будут получат 15 тыс медиков. Планируется, что вакцинация начнется в конце февраля.
Клиники, которые будут проводить вакцинацию, должны отвечать определенным критериям, отметила Габуния. "Это будут клиники, которые в первую очередь имеют разрешение на оказание неотложной помощи, опыт проведения иммунизации", - заявила Габуния.
Упомянула замминистра и "специфические требования". У клиники должна быть возможность "мобилизации минимум трех бригад на месте", также необходимо "регулировать поток пациентов – вход для них должен быть отдельным и изолированным". Требуются отдельные и изолированные помещения, где пациенты будут ждать своей очереди на прививку и "где они смогут переждать после прививки", заключила Габуния.
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