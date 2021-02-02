

Парламент Грузии рассмотрит вопрос лишения полномочий 51 депутата от оппозиции

02.02.2021 11:48





На сегодняшнем пленарном заседании парламент Грузии рассмотрит заявление 51 депутата от оппозиции о досрочном прекращении их депутатского мандата.



В результате парламентских выборов 2020 года оппозиция получила в общей сложности 60 мест. Первоначально все оппозиционные партии, преодолевшие порог, заявили, что выборы сфальсифицированы и отказались войти в парламент, но позже четыре депутата от «Альянса патриотов» и два депутата от партии «Граждане» решили подключится к работе законодательного органа. Представители партии «Гирчи» не участвовал в парламентских мероприятиях, однако трое из них не написали заявлений о прекращении своих полномочий: Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Раквиашвили.



«Грузинская мечта» обсудила вопрос о досрочном прекращении оппозиционеров депутатского мандата на партийном собрании, заявив, что парламентское большинство лишит их всех мест в парламенте на основании собственных заявлений.



Несмотря на вышеупомянутое решение политсовета, в «Мечте» также заявляют, что в партии существуют разногласия по вопросу прекращения полномочий оппозиционных депутатов. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании парламентского большинства, которое пройдет в офисе «Грузинской мечты» перед пленарным заседанием.



«Большинство разделились — часть за прекращение, часть за продление. Лично я считаю, что должны дать еще один шанс, особенно небольшим партиям», — сказал Ираклий Заркуа, член парламентского большинства.



Перед голосованием президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к оппозиции и большинству, призвав оппозицию одуматься, а «Грузинскую мечту» — воздержаться от преждевременного решения.



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