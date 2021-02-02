|
|
|
Омбудсмен прокомментировала инцидент с одним из обвиняемых по «Делу картографов»
02.02.2021 11:49
Народный защитник Нино Ломджария прокомментировала инцидент с одним из обвиняемых по «Делу картографов» Ивери Мелашвили. Накануне ему нанесли словесное оскорбление в магазине.
Омбудсмен считает, что подобные факты являются следствием заявлений некоторых политиков, разжигающих агрессию против обвиняемых. Нино Ломджария заявляет, что следственные органы должны заинтересоваться произошедшим фактом:
«Заявления политиков, официальных лиц, когда они говорили о предательстве Родины и о лицах, вовлеченных в процесс, как о предателях, безусловно, создавали это общественное настроение и разжигали агрессию против обвиняемых. Я думаю, что этот инцидент является результатом и выражением этой кампании и заявлений. Правоохранительным органам обязательно стоит заинтересоваться этим фактом и начать расследование. Выяснить имело ли место нарушение закона».
Сам Ивери Мелашвили связывает произошедшее с направленной против него пропагандой.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна