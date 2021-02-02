

Омбудсмен прокомментировала инцидент с одним из обвиняемых по «Делу картографов»

02.02.2021 11:49





Народный защитник Нино Ломджария прокомментировала инцидент с одним из обвиняемых по «Делу картографов» Ивери Мелашвили. Накануне ему нанесли словесное оскорбление в магазине.



Омбудсмен считает, что подобные факты являются следствием заявлений некоторых политиков, разжигающих агрессию против обвиняемых. Нино Ломджария заявляет, что следственные органы должны заинтересоваться произошедшим фактом:



«Заявления политиков, официальных лиц, когда они говорили о предательстве Родины и о лицах, вовлеченных в процесс, как о предателях, безусловно, создавали это общественное настроение и разжигали агрессию против обвиняемых. Я думаю, что этот инцидент является результатом и выражением этой кампании и заявлений. Правоохранительным органам обязательно стоит заинтересоваться этим фактом и начать расследование. Выяснить имело ли место нарушение закона».



Сам Ивери Мелашвили связывает произошедшее с направленной против него пропагандой.



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