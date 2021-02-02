

Программой лечения хронических заболеваний воспользовались 9% бенефициаров

02.02.2021 12:36





Служба государственного аудита опубликовала отчет о проверке соответствия государственной программы лечения хронических заболеваний за 2017-2018 годы, отметив, что только 9% потенциальных бенефициаров смогли воспользоваться программой.



Служба государственного аудита заявляет, что коммуникационная деятельность, проводимая министерством во время реализации программы, была меньше ориентирована на привлечение целевых групп и не была эффективным средством информирования бенефициаров и их вовлечения в программу.



По данным ведомства, объем закупаемых лекарств не учитывал низкую явку бенефициаров, а количество закупленных лекарств было высоким по сравнению с их потреблением, что привело к созданию неоправданных поставок и увеличило риска нерационального расходования бюджетных средств.



На конец 2017 года у ведомства было закупленных 80% препаратов на сумму 2,235,354 лари. Основная причина этих обстоятельств заключалась в том, что 2017 год был первым годом программы и существовала высокая неопределенность в отношении направлений бенефициаров и расходов.



В начале 2018 года план программы, количество бенефициаров и название фармацевтических продуктов, предоставляемых в рамках программы, не изменились. Только с августа 2018 года к бенефициарам программы добавились новые социальные группы.



Ошибки в определении реальных потребностей возникают даже в случае покупки фармацевтического продукта нового наименования. Большая часть лекарств (96%) была закуплена в конце года и уровень их потребления был низким», — сообщили в Службе государственного аудита.



В некоторых случаях тендеры, предусматривали более сжатые сроки доставки, несмотря на то, что по результатам аудита, с учетом потребления медикаментов и текущих запасов необходимости в доставке товаров в течение ограниченного времени не было. В основном это относится к 2018 году.



Ведомство отмечает, что необоснованные сроки поставки ограничивают круг потенциальных поставщиков и увеличивают риски ограничения конкуренции. Все это, по мнению госаудита, создает возможность выиграть тендер по высокой цене, что увеличивает риски неэкономного расходования бюджетных средств.



В отчете Службе государственного аудита также упоминается выдача несовместимых этикеток, так как, по мнению авторов отчета, в некоторых случаях существует неэффективный механизм контроля при выдаче лекарств получателям. В результате комбинация лекарств и выданных доз не соответствует установленным требованиям.



В некоторых случаях механизм контроля, внедренный в агентстве, не мог обеспечить эффективный контроль за сроками подачи лекарств, и в результате бенефициары получали лекарства, срок годности которых истек в период использования. Механизмы контроля, разработанные в рамках программы, не обеспечивают эффективного контроля над сроками хранения лекарственных средств в процессе расходования средств.



В результате по данным Службы госаудита, сначала расходуются лекарства с длительным сроком хранения, а затем — с коротким сроком хранения.



Ведомство также констатирует, что введенная система контроля не обеспечивает разделение полномочий, оставляя одних и тех же лиц ответственными как за получение товаров, так и за контроль их существования. Однако Агентство социального обслуживания не проводит периодическую и полную инвентаризацию остатков лекарственных средств, что делает невозможным получение разумной уверенности в наличии запасов.



На основании вышеизложенного, Служба государственного аудита призывает Агентство социального обслуживания:



В условиях высокой неопределенности реального спроса на лекарственные средства для обеспечения рационального расходования бюджетных средств:



- Объем закупаемых товаров следует определять с учетом фактического потребления в предыдущем периоде и создания резервного (буферного) запаса;



- Создать договорный механизм для обеспечения доставки и возмещения соответствующей суммы фактического спроса;



- Предоплата должна использоваться только на основании мотивированного решения, которое будет направлено на облегчение выполнения договорных обязательств.



В целях экономного расходования бюджетных средств на основе здоровой конкурентной среды условия пропорциональной и разумной доставки объема предмета закупки должны определяться условиями конкурса.



Внедрив непрерывный и эффективный мониторинг процесса выдачи, убедитесь, что срок годности истек, и соблюдайте требования руководств и протоколов по ведению болезней.



Обеспечить разработку и внедрение новых механизмов контроля, при необходимости, для повышения эффективности существующих механизмов контроля в процессе закупок, логистических услуг и расходования лекарственных средств.



Контроль за расходом лекарственных средств с учетом оставшегося срока годности;

Проводить инвентаризацию с разумной периодичностью, контролировать доступность, условия хранения и пригодность;



Избегать и предотвращать риски мошенничества при наличии конфликта интересов в процессе закупки фармацевтической продукции и логистических услуг.





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