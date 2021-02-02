

«Грузинская мечта» отказалась аннулировать мандаты представителей оппозиции

02.02.2021 12:38





Парламентское большинство воздерживается от аннулирования мандатов оппозиции. Об этом после заседания парламентского большинства в центральном офисе «Грузинской мечты» заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.



Парламент Грузии 10-го созыва откроет сегодня первую весеннюю сессию. На сегодняшнем пленарном заседании парламент сначала рассмотрит заявление 51 депутата, входящих в парламентскую оппозицию, о прекращении их депутатских полномочий.



Комитет по процедурным вопросам обсудил на прошлой неделе и счел целесообразным прекратить депутатские полномочия 51-му депутату. Заключение комитета было направлено в бюро. Согласно регламенту, для прекращения депутатских полномочий требуется поддержка 50 депутатов на пленарном заседании.



54 оппозиционных депутата в декабре обратились к парламенту с целью прекратить их депутатские мандаты. Причиной этого они назвали фальсификацию парламентских выборов и объявили бойкот парламенту 10-го созыва. Трем члена «Альянса патриотов» — Ирме Инашвили, Георгию Ломия и Гоче Тевдорадзе депутатские полномочия были прерваны. Вместо них в парламент в



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