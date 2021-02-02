

Главы МИД Грузии, Украины и Молдовы направили совместное письмо Жозепу Боррелю и Оливеру Вархели

02.02.2021 12:57





Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы обратились с совместным письмом к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, комиссару ЕС по вопросам расширения и политике европейского соседства Оливеру Вархели и министрам иностранных дел ЕС об углубленном сотрудничестве с ассоциированными партнерами в рамках Восточного партнерства. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в МИД Грузии.



По данным министерства иностранных дел Грузии, главный посыл министров трех стран заключается в том, что Восточное партнерство должно открыть для амбициозных партнеров новые возможности по сближению с ЕС, укреплению политического диалога, экономической и секторной интеграции, включая постепенную и полную интеграцию во внутренний рынок ЕС.



В письме стороны отмечают, что Грузия, Молдова и Украина взяли на себя твердое обязательство в рамках Соглашений об ассоциации содействовать процессу политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.



По словам министров, совместное обращение служит созданию нового, стратегического, долгосрочного видения, которое направит сигнал поддержки Ассоциированным партнерам, будет способствовать укреплению Восточного партнерства и усилению трансформационной роль ЕС в регионе.



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