|
|
|
Главы МИД Грузии, Украины и Молдовы направили совместное письмо Жозепу Боррелю и Оливеру Вархели
02.02.2021 12:57
Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы обратились с совместным письмом к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, комиссару ЕС по вопросам расширения и политике европейского соседства Оливеру Вархели и министрам иностранных дел ЕС об углубленном сотрудничестве с ассоциированными партнерами в рамках Восточного партнерства. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в МИД Грузии.
По данным министерства иностранных дел Грузии, главный посыл министров трех стран заключается в том, что Восточное партнерство должно открыть для амбициозных партнеров новые возможности по сближению с ЕС, укреплению политического диалога, экономической и секторной интеграции, включая постепенную и полную интеграцию во внутренний рынок ЕС.
В письме стороны отмечают, что Грузия, Молдова и Украина взяли на себя твердое обязательство в рамках Соглашений об ассоциации содействовать процессу политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.
По словам министров, совместное обращение служит созданию нового, стратегического, долгосрочного видения, которое направит сигнал поддержки Ассоциированным партнерам, будет способствовать укреплению Восточного партнерства и усилению трансформационной роль ЕС в регионе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна