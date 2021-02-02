

Элисашвили впервые выступил в парламенте и призвал граждан звонить ему на мобильный

02.02.2021 15:06





Лидеры партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани впервые принимают участие в заседании парламента Грузии. Ранее они объявили о прекращении бойкота законодательного органа.



С парламентской трибуны Элисашвили сегодня заявил, что путь в парламент десятого созыва был «сложным, против течения». Он надеется, что и другие оппозиционные партии присоединяться к работе парламента.



«Были ли результаты выборов 31 октября сфальсифицированы? Да, были. Тогда, почему мы здесь, в этом зале? Потому что хотим, чтобы это были последние сфальсифицированные выборы в истории Грузии и оформленный (с «Грузинской мечтой») меморандум гарантирует это», – заявил Элисашвили.



Политик говорит, что будет использовать парламентский мандат для «решения проблем народа». Во время выступления он дважды повторил номер своего мобильного телефона, призвав граждан звонить ему.



Отметим, что в прошлом году Элисашвили разместил номер своего мобильного телефона на агитационных баннерах.



Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.



В начавшем работу 11 декабря парламенте Грузии была представлена лишь «Грузинская мечта». В январе к ней присоединились четыре депутата - Фридон Инджия, Гела Микадзе, Давид Зилпимиани и Автандил Энукидзе. Они прошли по спискам партии «Альянс патриотов», после чего создали собственную партию под названием «Европейские социалисты». Партия «Граждане», которая также присоединилась к работе парламента, получила на парламентских выборах 25 508 голосов (1.33%) и два мандата.



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