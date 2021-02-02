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Суд оценил избиение главного аудитора страны в 5000 лари
02.02.2021 15:12
Бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе, обвиненный в избиении бывшего генерального аудитора Лаши Тордия, оправдан судом, соощает «IPN».
Решением суда, виновным по этому делу был признан бывший сотрудник следственной службы Министерства финансов Михаил Чохели, на него наложен штраф в размере 5000 лари.
Как сообщают в прокуратуре, государственное обвинение обжалует данное решение в Апелляционном суде.
Для информации, государственное обвинение обвиняло Парцхаладзе и Михаила Чохели в избиении бывшего аудитора Лаши Тордия. Пострадавший Лаши Тордия не находится в Грузии.
Напомним, по заявлению Лаши Тордия, на него напал бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе и вместе с членами охраны расправился с ним физически. По его словам, нападение было связано с деятельностью Службы аудита.
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