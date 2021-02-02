Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд оценил избиение главного аудитора страны в 5000 лари


02.02.2021   15:12


Бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе, обвиненный в избиении бывшего генерального аудитора Лаши Тордия, оправдан судом, соощает «IPN».

Решением суда, виновным по этому делу был признан бывший сотрудник следственной службы Министерства финансов Михаил Чохели, на него наложен штраф в размере 5000 лари.

Как сообщают в прокуратуре, государственное обвинение обжалует данное решение в Апелляционном суде.

Для информации, государственное обвинение обвиняло Парцхаладзе и Михаила Чохели в избиении бывшего аудитора Лаши Тордия. Пострадавший Лаши Тордия не находится в Грузии.

Напомним, по заявлению Лаши Тордия, на него напал бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе и вместе с членами охраны расправился с ним физически. По его словам, нападение было связано с деятельностью Службы аудита.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна