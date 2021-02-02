

Гахария: Сотрудничество между ЕБРР и правительством Грузии очень важно

02.02.2021 16:49





Европейский банк реконструкции и развития — один из важнейших партнеров Грузии, этот виртуальный визит президента Европейского банка реконструкции и развития в Грузию и ее встреча со своей командой чрезвычайно важны, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил во время онлайн-встречи с новым президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.



Георгий Гахария подчеркнул важность визита президента Европейского банка реконструкции и развития, особенно с учетом вызовов и возможностей, связанных с пандемией COVID.

По словам Георгия Гахария, помощь ЕБРР частному сектору очень важна.



«Как вы знаете, частный сектор является основной движущей силой развития экономики Грузии и создания рабочих мест, поэтому мы, безусловно, поблагодарили наших коллег за такую помощь. Важнейшими являются те сферы, о которых мы сегодня говорили, — это энергетика, транспорт, физическая инфраструктура, структурные реформы и, конечно, мы продолжим работать в этом направлении. Хочу еще раз поблагодарить наших гостей и выразить надежду, что новая стратегическая программа сотрудничества с Грузией на ближайшие 5 лет, над которой ЕБРР уже начал работать, будет столь же успешной, как и текущая программа», — заявил Георгий Гахария.



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