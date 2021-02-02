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Адвокат: Это указывает на политическое преследование Ники Гварамия
02.02.2021 17:05
В условиях пандемии возобновление суда над Никой Гварамия свидетельствует о политических преследованиях в отношении него. Это заявление сделал адвокат генерального директора «Мтавари архи» Дмитрий Садзаглишвили.
«Все дела, по которым суд не связан сроками рассмотрения и решение по которым не касается вопроса о лишении свободы, отложены из-за пандемии коронавируса. Однако это не коснулось суда над Никой Гварамия, что свидетельствует о политическом преследовании генерального директора «Мтавари архи», - сказал Дмитрий Садзаглишвили.
Для справки, сегодня запланировано техническое заседание суда по делу генерального директора «Мтавари архи» Ники Гварамия.
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