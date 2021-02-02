

Джапаридзе: Единственный верный шаг для разрядки политического кризиса это соглашение о досрочных выборах

02.02.2021 17:42





Позиция «Лело» неизменна - единственный верный шаг для разрядки политического кризиса это соглашение о досрочных выборах или путь, который приведет нас к досрочным выборам, - об этом заявил генеральный секретарь партии «Лело» Бадри Джапаридзе.



Как поясняет Бадри Джапаридзе, досрочные выборы выведут страну из кризиса. Он добавляет, что установление радикализма и красных линий - это плохо, особенно в политике.



«Это выведет страну из кризиса и, самое главное, даст нам возможность начать работу в стенах парламента вместе с «Грузинской мечтой» для преодоления тех вызовов, перед которыми стоит Грузия. Поскольку сегодня парламент не проголосовал за прекращение мандатов, я хочу призвать «Грузинскую мечту» сделать шаг для удовлетворения требования оппозиции и большинства наших сограждан, для того, чтобы мы договорились о проведении досрочных выборов. Выборы, которые больше не вызовут вопросов по поводу результатов и будут выражать волю грузинского народа.



Установление радикализма и красных линий - это плохо, особенно в политике. Когда мы говорим об искренней попытке вывести страну из политического кризиса, в это время установление красных линий со стороны «Мечты» заводит страну в тупик. Хочу еще раз призвать «Грузинскую мечту» и ее лидеров осознать, что это не каприз оппозиционных партий, это требование граждан Грузии прийти к соглашению в связи с досрочными выборами. Время говорить об интересах страны. Интересы страны же в том, чтобы состоялось политическое соглашение, а власть высоко поставила государственные интересы и завершила политический кризис», - заявил Бадри Джапаридзе.



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