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Вопрос обнародования личного номера директора оппозиционного телеканала изучит Служба госинспектора
02.02.2021 18:28
Служба государственного инспектора проведет расследование касательно законности обнародования депутатом Теей Цулукиани личного телефонного номера директора оппозиционного телеканала «Mtavari Arkhi» Ники Гварамия.
Напомним, что 2 февраля, выступая с речью в парламенте, Цулукиани озвучила его личный номер, заседание транслировалось в прямом эфире.
«Закон Грузии «О защите персональных данных» регулирует вопросы обработки, в том числе обнародования данных. Данный закон, целью которого является защита личных данных и жизни человека, содержит исчерпывающий перечень случаев, когда допустимо обнародование персональных данных.
Несмотря на то, что номер телефона Ники Гварамия публично доступен в интернете, Служба государственного инспектора изучит, было ли основание для обнародования телефонного номера Ники Гварамия, исходя из закона «О защите персональных данных» и соответствует ли обнародование этих данных в такой форме данному закону.
Также отметим, что любое лицо должно проявлять осторожность в вопросах защиты персональных данных других людей. Особенно в том случае, когда речь идет об обнародовании данных для широкого круга лиц», — говорится в заявлении ведомства.
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