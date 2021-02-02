

Отобраны 10 больниц в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, где вакцинацию будут проводить 40 бригад

02.02.2021 19:39





«С премьер-министром прошла встреча по вопросу плана вакцинации и начала процесса вакцинации» — заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Как отметил Гамкрелидзе, Грузия получила подтверждение от платформы COVAX, что во второй половине февраля она получит первую партию вакцины Pfizer, а это 29 250 доз. Он подтвердил, что на первом этапе будут вакцинированы медицинские работники.



Как пояснил Гамкрелидзе, сбор данных уже начался, и к утру данные 27 тысяч человек уже будут загружены на соответствующий портал.



По словам Амирана Гамкрелидзе, в связи с тем, что вакцину Pfizer необходимо хранить при сверхнизкой температуре -70-80 градусов, поступившая вакцина будет храниться в Центре по контролю заболеваний в Тбилиси, складах, а также в Кутаиси и Батуми, где созданы соответствующие условия.



Он также отметил, что Минздрав отобрал около 10 больниц и еще 5 резервных больниц в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, где вакцинацию будут проводить около 40 бригад.



«Как вы знаете, вакцинация является добровольной, мы ожидаем, что для этих групп будет отобрано 14 000 человек, которые будут вакцинированы на первом этапе. На данном этапе вакцинация будет проводиться только в больничном секторе. Вакцинация от коронавируса в Грузии начнется в феврале. В первую очередь, будет продолжена вакцинация первой приоритетной группы — медперсонала, затем будет проведена вакцинация постояльцев домов престарелых и их обслуживающего персонала, а затем будет возрастная градация — старше 75 лет, старше 65, потом старше 55 и т.д», — отметил Амиран Гамкрелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





