

TI: обнародование номера телефона директора телеканала «Mtavari Arkhi» противоречит закону

02.02.2021 20:02





Transparency International Georgia [TI] утверждает, что публичное обнародование личного телефонного номера генерального директора оппозиционного телеканала «Mtavari Arkhi» Ники Гварамия противоречит закону и поощряет осуществление негативной кампании не только против Гварамия, но и против «критически настроенных медиа».



TI заявляет, что раскрытие чьей-либо личной информации высокопоставленным политическим деятелем, таким как Тея Цулукиани, с публичной трибуны противоречит законодательству Грузии.



«Ника Гварамия не является официальным лицом и, следовательно, его личная информация не разглашается (статья 44). Он является директором частной телекомпании, и это возмутительно, что его личный номер телефона разглашается против его воли».



TI также отмечает, что общественный деятель, особенно парламентарий, должен защищать и уважать закон, а не злоупотреблять общественной трибуной и разжигать противоречия в обществе: «К сожалению, это не первый раз, когда бывший министр юстиции поощряет распространение конфиденциальной информации. В прошлом году, по словам омбудсмена, Цулукиани незаконно обнародовала детали своего конфиденциального визита к заключенным».



«Мы призываем инспектора по защите личных данных расследовать этот факт и отреагировать соответствующим образом. Мы призываем партию «Грузинская мечта» прекратить преследование директора критического телевидения и обеспечить защиту его гражданских прав», — заявили в организации.



Как писало Netgazeti, сегодня Тея Цулукиани обнародовала номер Гварамия с трибуны парламента во время обращения к депутату от оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили:



«Господин Алеко, вы нам показали высокий стандарт демократии, как надо общаться с народом и дали свой номер. Я хочу дать вам свой — это 5 ** ** ** **, может быть запишете, и чтобы еще люди знали. Записали? Но, это не мой номер, это номер Ники Гварамия. Позвоните и что он будет диктовать о фальсификации выборов, то и говорите в этом парламенте», — обратилась бывший министр юстиции к депутату.



После этого Нике Гварамия начали поступать звонки от неизвестных людей. Об этом Гварамия написал на своей странице в Facebook. Он также обратился к Народному защитнику Грузии Нино Ломджария, с призывом отреагировать и дать правовую оценку произошедшему. Сам Гварамия назвал случившееся доказательном политического преследования.



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