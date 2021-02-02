

Заал Капанадзе: План вакцинации соответствует международным требованиям

02.02.2021 20:14





"Правительство утвердило соответствующий план вакцинации, и он полностью соответствует международным требованиям", - заявил после заседания Межведомственной координационной комиссии по внедрению вакцинации COVID-19 директор Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности Заал Капанадзе.



По его словам, на встрече обсуждались вопросы транспортировки и размещения вакцины, а также учреждений иммунизации, целевых групп, которые будут вакцинированы на первом этапе.



«Сегодня мы говорили о вакцине, которую Грузия получит с середины до конца февраля. Это вакцина Pfaizer - 30 000 доз. Как вы знаете, условия хранения и транспортировки вакцины Pfaizer включают процесс ультра холодной цепи. На сегодняшней встрече мы обсудили логистическую часть, связанную с транспортировкой и размещением вакцины. Разговор также коснулся объектов иммунизации, где следует проводить вакцинацию. Мы говорили о целевых группах, которые будут вакцинированы на первом этапе. Как вы знаете, правительство утвердило соответствующий план вакцинации, и он полностью соответствует международным требованиям», - заявил Заал Капанадзе.



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