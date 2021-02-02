|
|
|
Армения подала иск против Азербайджана в Страсбургский суд
02.02.2021 21:59
Власти Армении подали иск против Азербайджана в Европейский суд по правам человека.
По сообщениям армянских СМИ, официальный Ереван обвиняет Азербайджан в нарушении Европейской конвенции о правах человека во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.
В частности, армянская сторона утверждает, что Азербайджан нарушил право на жизнь жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Армении, а также защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность собственности, частную жизнь, образование и другие права.
Как сообщает New.am, это пер
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна