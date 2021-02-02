

Армения подала иск против Азербайджана в Страсбургский суд

02.02.2021 21:59





Власти Армении подали иск против Азербайджана в Европейский суд по правам человека.



По сообщениям армянских СМИ, официальный Ереван обвиняет Азербайджан в нарушении Европейской конвенции о правах человека во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе и прилегающих районах.



В частности, армянская сторона утверждает, что Азербайджан нарушил право на жизнь жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Армении, а также защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность собственности, частную жизнь, образование и другие права.



Как сообщает New.am, это пер



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