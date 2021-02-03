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Премьер-министр Гахария и посол Индии обсудили вопрос открытия посольства этой страны в Грузии
03.02.2021 10:36
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и посол Республики Индия в Грузии Кишан дан Девал обсудили открытие посольства Индии в Грузии и вопрос проведения интенсивных переговоров по оформлении соглашения о свободной торговле на встрече, состоявшейся в администрации правительства, — об этом говорится в информации, которую распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.
«Было отмечено, что решение Республики Индия открыть посольство в Грузии приветствуется, поскольку отношения между двумя странами все больше развиваются.
Особое внимание было уделено дальнейшему углублению торгово-экономических отношений между двумя странами, что внесет существенный вклад в заключение соглашения о свободной торговле.
Посол Индии подтвердил готовность Республики Индия сделать переговоры по соглашению о свободной торговле еще более интенсивными. Соответствующее исследование по целесообразности уже завершено, и в ближайшее время состоится первый раунд переговоров между двумя странами, которым помешала пандемия», — говорится в информации пресс-службы премьер-министра.
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