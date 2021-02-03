

Россия – дипломатическая война продолжается

03.02.2021 10:41





21 января власти Албании объявили персоной нон грата второго секретаря российского посольства в Тиране Алексея Кривошеева. Об этом сообщается в заявлении МИД Албании.



По официальной информации, российский дипломат часто нарушал антикоронавирусные ограничения с апреля 2020 года, о чем регулярно уведомляли посольство России в Тиране. Однако, не смотря на постоянные обещания принять меры, дипломат продолжил игнорировать требования властей Албании. Также распространяется информация о том, что Кривошеев нарушал карантинные правила даже будучи заболевшим короновирусом и создавал опасность для жителей Албании. недавно переболел коронавирусом и во время болезни.



«Продолжающиеся нарушения правил безопасности во время пандемии нельзя больше оправдывать и терпеть. К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать установленные в стране правила поведения по предотвращению распространения коронавируса. Правительство Албании с сожалением приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления. Мы надеемся, что такое решение будет правильным образом воспринято российской стороной в качестве необходимой меры по защите здоровья и безопасности жителей», — говорится в заявлении МИД Албании.



В свою очередь, в Москве заявили, что «… действия властей Албании является провокацией», и не останется без должного ответа. "Это явная провокация, направленная на ухудшение российско-албанских отношений и, конечно, этот недружественный шаг не останется без ответа. Один из главных принципов в дипломатии - взаимность, его никто не отменял", - так оценил решение властей Албании заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, об этом сообщает "РИА Новости".



Напомним, что только лишь за 2020 год из разных стран по обвинению ведения шпионской деятельности были выдворены около десяток российских дипломатов. Скорее всего инцидент в Тиране продолжение той-же цепочки (предъявленное обвинение и принятое решение явно не соответствуют друг-другу – ред.), но местные власти решили не усугублять ситуацию.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





