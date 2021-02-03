

При отрицательном ответе на ПЦР-тест граждане Турции смогут въехать в Грузию

03.02.2021 12:19





Решением правительства Грузии, Турция внесена в список стран, из которых иностранные граждане будут въезжать в Грузию только на основании наличия пройденного теста ПЦР, без прохождения обязательной самоизоляции. Об этом заявила министр экономики Натия Турнава после заседания Координационного совета. Помимо теста ПЦР, граждане Турции должны будут пройти тест на коронавирус за свой счет на третий день пребывания в стране.



«У нас есть список установленных стран, из которых человек поступает с отрицательным результатом теста ПЦР и должен пройти тест еще раз на третий день своего пребывания в Грузии. Как мы уже говорили, список этих стран будет время от времени обновляться. Причина тому — эпидемиологическая ситуация и проблемы, стоящие перед нашей туристической отраслью. Хочу сообщить вам об одном таком изменении сегодня. Турецкая Республика добавлена ​​в список стран, из которых посетитель въезжает с ПЦР-тестом. Это наш большой сосед .. отсюда ждем посетителей с более упрощенными правилами. Это хорошая, обнадеживающая информация как для бизнеса, так и для туризма, поскольку соседняя страна всегда была источником туристов, а также большого количества деловых посетителей из Турции», — сказала Турнава.



Ранее глава Минэкономики Натия Турнава заявила, что Грузия упрощает правила въезда для иностранных граждан. В частности, в страну будут пускать всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации любой ковид-вакциной.



Попасть в страну также смогут граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна (как прямыми, так и транзитными рейсами). Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.



Меняются и правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они перейдут в самоизоляцию на восемь дней. При наличии негативного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции.



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