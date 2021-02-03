

Каладзе: Будет профинансировано до 1000 студентов

03.02.2021 13:57





«До 1000 социально незащищенных студентов получат финансирование от муниципалитета», - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, финансирование будет предоставлено тем учащимся вузов, рейтинг которых, установленный для социально незащищенных слоев населения, составляет 150 000 и менее.



«Люди столкнулись с трудностями во время пандемии. Вы знаете, что весь мир борется с вирусом. Мы реализовали много важных и полезных проектов для семей, для людей, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке. Сегодня я хочу поделиться новостями для социально уязвимых студентов.



Вы знаете, что с 2015 года финансируются студенты, семьи которых имеют рейтинг 70 000 и менее в единой базе социально незащищенных слоев населения. Мы приняли решение, и финансирование будет увеличено для студентов, зарегистрированных в Тбилиси, у которых 150 000 баллов или меньше. В результате этой инициативы до 1000 дополнительных социально незащищенных студентов получат возможность получить финансирование на обучение от мэрии Тбилиси, максимальная сумма которого составляет 2250 лари, то есть 1125 лари за семестр. Студенты получат финансирование в зависимости от успеваемости, а также рейтинговых баллов в базе данных социально уязвимых категорий», - сказал Каха Каладзе.



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