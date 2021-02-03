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Гамкрелидзе: К концу февраля в Грузия получит вакцин на 14,000 человек
03.02.2021 14:00
Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе рассказал, кому сделают вакцину от ковида компании Pfizer в первую очередь. По информации эпидемиолога, к концу февраля в Грузия получит вакцин на 14,000 человек.
Глава NCDC отметил, что этого недостаточно для вакцинации всех работников сферы здравоохранения. Поэтому, подчеркнул Гамкрелидзе, будет создана платформа, в которой клиники оценят группу риска сотрудников — высокую, среднюю или низкую. Он отметил, что на платформе уже есть данные 30,000 человек. В группу высокого риска обычно входят сотрудники ковид-клиник и реаниматологи, сотрудники приемной и скорой помощи.
На протяжении трех месяцев также не будут прививать тех, кто уже переболел ковидом. Как сказал Гамкрелидзе, ковидом болели до 7 процентов медицинских работников.
Поскольку вакцин Pfizer на первом этапе будет недостаточно, остальные медики получат вакцину в марте, когда в Грузию прибудет от 180 до 300 тысяч вакцин компании AstraZeneca. Также в Грузию уже завезли 50,000 специальных шприцов, нужных для вакцинации при использовании прививки Pfizer.
После получения вакцины начнется тренинг сорока бригад. Каждая бригада будет состоять из трех человек — врача, регистратора и человека, который сделает прививку.
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