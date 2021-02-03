

Талаквадзе: Оппозиция не хочет быть оппозицией

03.02.2021 14:04





«У нас есть данность, когда оппозиция не хочет быть оппозицией, что является невероятной аномалией для демократической системы», — заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, представляя годовой отчет о деятельности парламента.



Как отметил Талаквадзе, значительная часть оппозиции не учла ни явку двух миллионов граждан, пришедших на избирательные участки в условиях пандемии, ни желание их сторонников, что в парламенте нужна сильная оппозиция, ни обещание, данное во время политического диалога.



«Бойкотируя парламент, они заявили общественности: да, вы голосовали за нас, но мы не хотим работать! Мы не хотим участвовать и быть в оппозиции, но нам нужно финансирование и мы готовы тратить ваши налоги. Это нездоровое отношение. Мы слышим заявления о том, что нужно провести изменения минуя урну для голосования. Это недопустимо — мы никому этого не позволим! У государства будет такая же реакция на насилие, как и у правосудия любой другой демократической страны. Эта часть политических партий стала заложником собственных радикальных заявлений и оценок, сегодня они ищут решения, которые депутаты Европарламента назвали способом сохранения престижа и лица оппозиции. То, что мы назвали саботажем парламента, этот акт был озвучен в ПАСЕ в еще более жесткой формулировке — европейские коллеги оценили это как подрыв демократии», — заявил Талаквадзе.



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