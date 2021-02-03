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Министр экономики обращается к рестораторам
03.02.2021 14:05
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава откликнулась на заявление Ассоциации рестораторов, согласно которому, рестораторы, несмотря на ограничения, собираются открыть рестораны с 6 февраля.
«Мы их услышали, мы работаем над этим. При необходимости, наши двери открыты для них в любое время. Но другой вопрос состоит в том, что им не всегда нравится принимаемое нами решение. Следует хорошо понимать, сбалансированное решение означает, что с одной стороны, мы смотрим на то, что принесет поэтапное открытие, потому что мы действительно не хотим, чтобы торговые центры, магазины, рестораны снова закрылись через месяц. С другой стороны, мы максимально стараемся, чтобы бизнес заработал. Проблем с коммуникацией я не вижу. Я просто не хочу, чтобы эта коммуникация и партнерство, хотя бы между нашим министерством и ими усложнилось, потому что мы получим факты массовых нарушений закона, чего не хотелось бы», — заявила Натия Турнава.
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