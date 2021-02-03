

Талаквадзе: Мы имеем данность, когда оппозиция не хочет быть оппозицией

03.02.2021 15:42





Мы имеем данность, когда оппозиция не хочет быть оппозицией, что является невообразимой аномалией для демократических систем, - об этом председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил с трибуны законодательного органа страны, представляя отчет о ежегодной деятельности парламента.



В ходе выступления Талаквадзе высказался критически в адрес оппозиции и заявил, что большая часть оппозиции не учла ни выбор 2 млн граждан, которые пошли на выборы в условиях пандемии, ни желание собственных сторонников, чтобы в парламенте была сильная оппозиция, и ни обещание, данное в ходе политического диалога.



«Бойкотировав парламент, они сказали обществу: да, вы проголосовали за нас, но мы не хотим работать! Не хотим участвовать и быть в оппозиции, однако хотим финансирования и готовы тратить налоги, которые вы платите. Это – нездоровое отношение. Мы слышим заявления, что изменения должны произойти в обход избирательных урн. Это неприемлемо – этого мы никому не позволим! На насилие у государства будет такая же реакция, как у правосудия в любой демократической стране», - заявил Талаквадзе.



По его же словам, эта часть политических партий стала заложницей собственных радикальных заявлений и оценок, и сейчас находится в поиске таких решений, которые европарламентариями названы выходом дл оппозиции с точки зрения сохранения престижа и лица.



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