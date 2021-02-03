

Карл Харцель: Мы надеемся на то, что все стороны смогут договориться

03.02.2021 15:44





Я буду честен и скажу вам, что мы все еще сталкиваемся с трудностями, когда ни одна из сторон не предпринимает конкретных шагов, которые убедили бы нас в том, что мы можно достичь соглашения, над чем мы работаем в качестве посредников, - сказал посол ЕС в Грузии Карл Хартцель.



Он сказал, что фасилитаторы все еще надеются на то, что появится то волшебное пространство, на котором все стороны смогут прийти к соглашению.



«Вчерашнее решение не обязательно означает увеличение шансов на достижение соглашения. Как известно, большинство членов оппозиции продолжает бойкот парламента, несмотря на вчерашнее решение. Я буду честен и скажу вам, что мы все еще сталкиваемся с трудностями. Думаю, важно, чтобы после того, как все зашли в тупик, мы задумались о том, насколько полезным будет формат диалога в будущем», - сказал Карл Харцель.





Напомним, что вчера парламентское большинство от «Грузинской мечты» приняло решение не лишать полномочий 51 оппозиционного депутата, из числа тех, кто пожелал сдать свои мандаты.



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