

Талаквадзе: Мы меняем избирательную систему к выборам в органы местного самоуправления

03.02.2021 15:44





В своем отчете парламенту, спикер законодательного органа рассказал о реформах, которые парламент намеревается разработать и провести в связи с выборами в органы местного самоуправления.



Арчила Талаквадзе отметил, что пакет изменений опирается на рекомендации миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ.



«Парламент разработает пакет изменений в избирательной системе на основе выводов и рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ. Мы меняем избирательную систему к выборам в органы самоуправления, что приведет к увеличению числа пропорционально избранных членов в советах. Будет изменен принцип комплектования избирательных комиссий, будут исчерпывающе прописаны правила, запрещающие использование административного ресурса, периметр избирательного участка будет защищен от внешнего вмешательства, внедрены электронные средства контроля голосов, такие как электронные счетчики бюллетеней и т. д., ужесточена регистрация отпечатков пальцев. В результате мы проведем местные выборы в улучшенной избирательной среде», - сказал Арчил Талаквадзе.



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