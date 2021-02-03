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Тикарадзе проинспектировала инфраструктуру для хранения вакцины Pfizer
03.02.2021 15:45
Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе проинспектировала инфраструктуру для хранения вакцины Pfizer в инфекционной больнице.
Она отметила, что на данном этапе регулирующий орган проводит мониторинг клиник, чтобы избежать каких-либо проблем.
«Сегодня в инфекционной больнице я осмотрела инфраструктуру, необходимую для хранения вакцины Pfizer, а также отделения, в которых будет проходить процесс вакцинации. Важно, чтобы каждая деталь учтена, чтобы сделать процесс безопасным для наших врачей и населения. На этом этапе Регулирующее агентство начало детальное изучение всех клиник, для вакцинации отобрано 10 клиник, есть еще 5 резервных клиник. Регулирующий орган дополнительно изучает эти пространства, чтобы сразу после начала процесса не было никаких эксцессов. После проведения мониторинга мы опубликуем список клиник», - сказал Тикарадзе.
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