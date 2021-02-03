

Мэрия Тбилиси планирует инфраструктурные проекты в трех районах столицы

03.02.2021 15:48





В 2021 году в Тбилиси планируется реализовать несколько крупных инфраструктурных проектов. В планах реконструкция улицы Манджгаладзе в Надзаладевском районе, проспекта Кетеван Дедопали в Исанском районе, строительство дороги, соединяющей улицы Амиреджиби и Кипшидзе, а также строительство моста, соединяющего Багеби и Университетскую улицу в Ваке-Сабурталинском районе. Об этом сегодня на заседании городского правительства сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«Из-за пандемии нам пришлось пересмотреть приоритеты и отложить многие планы. В 2021 году у нас появится возможность приступить к реализации части проектов», сказал мэр.



По его словам, улица Манджгаладзе сейчас находится в катастрофическом состоянии, особенно это касается подземных коммуникаций. «Там будет капитально обновлена дорожная инфраструктура, устроена сеть наружного освещения и выполнены работы по благоустройству», — сказал Каладзе.



На проспекте Царицы Кетеван также планируется капитальный ремонт подземной инфраструктуры и сетей наружного освещения.



Уже в этом году мэрия планирует начать строительство моста, соединяющего Университетскую улицу и Багеби.



«Это важный проект для города, потому что этой дорогой пользуется много людей. Район Багеби всегда загружен, и мы хотим облегчить движение благодаря этому проекту. После завершения работ добраться до Сабуртало из Багеби можно будет без заезда в Ваке», — пояснил Каладзе.



Тендер на проведение работ по вышеназванным проектам мэрия объявит в ближайшее время.



Мэрия также завершает подготовку проекта строительства дороги, которая соединит шоссе Чабуа Амиреджиби и улицу Нино Кипшидзе. По словам мэра, это позволит проезжать на шоссе Чабуа Амереджиби напрямую, не переходя на проспект Чавчавадзе с улицы Кипшидзе. Как только проект будет готов, мэрия объявит тендер на выполнение работ.



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