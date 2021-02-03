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Двоих членов «Грузинского марша» задержали у президентского дворца в Тбилиси
03.02.2021 15:49
На проходящей у президентского дворца в Тбилиси акции протеста задержали двоих представителей ультранационалистического объединения «Грузинский марш». Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».
Участники акции обвиняют президента Грузии Саломе Зурабишвили в предательстве. Они говорят, что политик должна ответить на вопросы, которые накопились вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи.
В «Грузинском марше» считают, что ситуация на месте обострилась после того, как Зурабишвили в 2019 году посетила монастырский комплекс и заявила, что «необходимо срочно приступить к вопросу установления границы».
Один из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе потребовал личной встречи с президентом. «Мы устроим ад, если никто не выйдет из администрации на встречу, мы заблокируем её», – добавил Брегадзе.
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