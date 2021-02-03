

Власти Грузии предупредили о «жесткой реакции» в случае самовольного открытия ресторанов

03.02.2021 15:54





Около 200 ресторанов и кафе в Грузии 6 февраля собираются начать работу, несмотря на установленные ковид-ограничения. Об акции неповиновения предупредил в Facebook соучредитель бизнес-консультационного агентства объектов питания «Гастронавт» Леван Кокиашвили.



Он отмечает, что такое решение рестораторы приняли после того, как сорвалась встреча с представителями правительства, – пишет «Новости-Грузия».



«Вместо того, чтобы найти разумный выход, встреча с представителями власти была перенесена, она не состоялась. Исходя из того, что мы не видим другого выхода, мы решили в субботу, 6 февраля, открыть рестораны. Здесь же разъясняем, что полностью осознаем все аспекты нашего решения и нам было нелегко принять такое решение», – написал Кокиашвили.



Министр экономики Натия Турнава заявила, что в случае самовольного открытия ресторанов со стороны властей последует жесткая реакция.



«Поскольку рестораны не могут открываться в других частях Грузии, кроме Аджарии, понятно, что они недовольны, но неповиновение закону и эпидемиологическим правилам недопустимы и, конечно, вызовут жесткую реакцию», – сказала министр.



В течение последнего времени в Грузии все чаще проходят акции протеста с требованием отменить ограничения. Волна протестов началась после того, как правительство отказалось с 1 февраля восстановить работу объектов питания, фитнес-центров, зимних курортов и общественного транспорта. В итоге в Тбилиси заработали только торговые центры и непродовольственные магазины. Правительство обещает, что их работа будет восстановлена с 1 марта или тогда, когда уровень выявляемости коронавируса стабильно не снизится до 4%. Работа кафе на улицах в настоящее время разрешена только в Аджарии, где уровень заражаемости уже несколько недель ниже 3%.



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